Вогел: отдохнувший Леброн — хорошая новость для нас и плохая для всех остальных

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел поделился ожиданиями от выступлений форварда команды Леброна Джеймса в предстоящем сезоне. По мнению специалиста, тот факт, что Леброн впервые с 2005 года получил продолжительный отдых в межсезонье и не участвовал в плей-офф, сыграет калифорнийцам на руку.

«То, что Леброн начнёт сезон после самого продолжительного с 2005 года отдыха, хорошая новость для нас, и плохая для всех остальных», — приводит слова Вогела на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Труделл.

Напомним, в минувшем сезоне Джеймс получил травму и впервые в карьере провёл в регулярном чемпионате менее 60 матчей. В 55 встречах он набирал 27,4 очка, собирал 8,5 подбора и совершал 8,3 передачи.