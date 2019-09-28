Итудис: первый матч сезона всегда получается сложным
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Енисеем», признав, что ожидает непростой игры в Красноярске.
«Мы начинаем сезон встречей с «Енисеем», сменившим главного тренера и игровую философию. Первый матч всегда получается особенным и сложным, ведь команда находится в процессе становления. Собираемся провести встречу очень серьёзно», — приводит слова специалиста официальный сайт «армейского» клуба.
Матч «Енисей» — ЦСКА состоится сегодня, 28 сентября. Начало встречи — 14:00 мск. В минувшем сезоне москвичи увезли из Красноярска победу со счётом 91:66.
Напомним, сезон в Единой лиге ВТБ стартовал 25 сентября. «Химки» на домашней арене обыграли «Зелену Гуру» (79:75).
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