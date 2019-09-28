Эрик Гордон намерен стать лучшим по броскам из-за дуги в новом сезоне НБА

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон признался, что планирует побороться за звание лучшего снайпера лиги в предстоящем сезоне.

«Определённо хочу стать лучшим баскетболистом лиги по трёхочковым броскам в предстоящем сезоне. Хочу бросать с лучшим процентом и хочу выполнять больше дальних бросков, чем делал это в прошлом. Думаю, это будет здорово для нашей команды и упростит работу Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука», — приводит слова Гордона Clutch Points.

В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 68 матчах, набирая в них 16,2 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,9 передачи. При этом он реализовывал 36,0% бросков из-за дуги. В плей-офф он поднял планку реализации дальних попыток до 40%.