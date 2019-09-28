Миротич — MVP первого тура чемпионата Испании
Форвард «Барселоны» Никола Миротич, чей переход из НБА в испанскую команду в летнее межсезонье стал настоящей сенсацией, сразу же начал окупать вложенные в него средства. По итогам первого тура чемпионата он стал самым ценным игроком лиги, сообщает Eurohoops. В матче с «Обрадойро» он набрал 27 очков и собрал 5 подборов. При этом также Никола заставил сфолить на себе соперников девять раз. Рейтинг эффективности форварда составил «39». Усилия баскетболиста помогли его команде одержать победу со счётом 92:86.
Напомним, минувший сезон Миротич завершал в составе «Милуоки Бакс». В межсезонье у него было несколько предложений от клубов НБА, но в конечном счёте он принял решение перебраться в Испанию.
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