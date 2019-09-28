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Базаревич: в Единой лиге ВТБ должно быть 15 российских команд

Базаревич: в Единой лиге ВТБ должно быть 15 российских команд
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказался за расширение представительства российских команд в Единой лиге ВТБ, а также заявил, что в Суперлиге-2 необходимо вводить жёсткий возрастной лимит.

«В Лиге ВТБ должно быть 15 российских команд. Нам нужно больше команд – они не будут проигрывать 40 очков, подтянутся, возьмут каких-то легионеров, будут развивать русских игроков. Представьте, Мотовилов выходил бы против Де Коло и Родригеса, так не охренел бы от Кампаццо.

Суперлига-2 – я бы ввел жёсткий возрастной лимит. Меня упрекают в том, что отбираю у ветеранов хлеб. Так, наоборот, пусть они быстрее закончат с этим баскетболом: они и денег не заработали, и время потеряли. Если ты никакой, то иди учиться. Если можешь играть, поезжай за границу. А так, они сидят на одном уровне, не пускают молодых, еще и поигрывают на тотализаторе. У меня нет доказательств, но слухи такие ходят», — приводит слова специалиста Sports.ru.

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