Базаревич: Кубок мира разоблачил НБА. MVP мешал своей команде играть в баскетбол

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич считает, что недавно завершившийся чемпионат мира показал реальный уровень нынешней НБА.

«Вообще, чемпионат мира разоблачил НБА в глазах всего мира. Говорю об этом уже несколько лет: спорта там осталось совсем мало. И всем наглядно здесь было продемонстрировано. MVP НБА мешал своей команде играть в баскетбол.

НБА – это уже больше мыльная опера, а не спорт. Конечно, я преувеличиваю. Но на самом деле на это очень тяжело смотреть: когда-то любил, но теперь заставляю себя. Очень скучно. Люди вообще не стараются, это позор: за такие деньги люди вообще не упираются в защите. Всё слишком зациклено на игроках, у меня такое ощущение, что тренеры только их обхаживают, лишь бы их самих не выгнали", — приводит слова Базаревича Sports.ru.