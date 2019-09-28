ЦСКА сенсационно проиграл в первом матче сезона Единой лиги ВТБ

Сегодня, 28 сентября, в Красноярске состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал действующих чемпионов ЦСКА.

Сибиряки уверенно начали встречу и выиграли первую четверть с разницей в девять очков — 23:14. Во второй четверти москвичам удалось отыграть два балла, а в третьей десятиминутке, невзирая на отчаянное сопротивление хозяев, они сократили отставание до четырёх очков — 51:55.

Тем не менее, в заключительном игровом отрезке красноярцы сумели проявить характер и сбили атакующий порыв гостей. В результате «Енисей» одержал сенсационную победу — 80:71.

Самым результативным в составе победителей стал новобранец Дэвион Берри, записавший в актив 23 балла. У ЦСКА 12 очков на счету Яниса Стрелниекса.