Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Итудис — о поражении от «Енисея»: были позади практически в каждой ситуации

Итудис — о поражении от «Енисея»: были позади практически в каждой ситуации
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю хозяев и моего друга Дражена Анзуловича с победой. «Енисей» играл лучше и заслуженно победил. У нас были фрагменты хорошей игры, но все же было очевидно то, о чем я говорил неоднократно: у нас было слишком мало времени, чтобы стать настоящей командой. Мы получили хороший урок. «Енисей» сегодня попадал невероятные мячи, играл с энтузиазмом, боролся на щитах.

Мы были позади практически в каждой ситуации, при этом атаковали с плохим процентом – 34 с игры и меньше 26 трехочковых. В жизни и спорте случаются падения. В прошлом сезоне нашу команду характеризовали именно болезненные поражения и правильная реакция на них. Нам предстоит посмотреть видео, понять, почему так плохо атаковали, какие решения принимали. Остаётся только становиться лучше», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент