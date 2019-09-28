Итудис — о поражении от «Енисея»: были позади практически в каждой ситуации

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю хозяев и моего друга Дражена Анзуловича с победой. «Енисей» играл лучше и заслуженно победил. У нас были фрагменты хорошей игры, но все же было очевидно то, о чем я говорил неоднократно: у нас было слишком мало времени, чтобы стать настоящей командой. Мы получили хороший урок. «Енисей» сегодня попадал невероятные мячи, играл с энтузиазмом, боролся на щитах.
Мы были позади практически в каждой ситуации, при этом атаковали с плохим процентом – 34 с игры и меньше 26 трехочковых. В жизни и спорте случаются падения. В прошлом сезоне нашу команду характеризовали именно болезненные поражения и правильная реакция на них. Нам предстоит посмотреть видео, понять, почему так плохо атаковали, какие решения принимали. Остаётся только становиться лучше», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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