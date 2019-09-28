Анзулович: понимали, что ЦСКА — лучшая команда Евролиги

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу своих подопечных над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Мы понимали, что наш соперник является лучшей командой Евролиги, но перед нами стояла задача выложиться на максимум и играть строго так, как мы отрабатывали на тренировках. Это победа клуба, победа для наших болельщиков, для тех, кто с нами!», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой красноярской команды со счётом 80:71 (23:14, 16:18, 16:19, 25:20).

«Енисей»: Дэвион Берри (23), Томислав Зубчич (18 + 5 подборов), Гарлон Грин (12), Дастин Хог (11 + 10 подборов).

ЦСКА: Янис Стрелниекс (12), Дэрран Хиллиард (12), Майк Джеймс (11 + 5 передач), Никита Курбанов (10), Джоэль Боломбой (10 + 7 подборов).