Ирвинг будет играть в защитной маске в первых матчах нового сезона НБА

Разыгрывающий защитник, новичок «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг начнёт сезон в специальной защитной маске, сообщает Clutch Points. Ирвинг получил перелом лицевой кости во время двусторонней игры. Пока неизвестно, как долго Ирвингу придётся носить маску.



В регулярном чемпионате-2018/19 Ирвинг выступал в составе «Бостон Селтикс» и принял участие в 67 встречах, набирая 23,8 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 6,9 передачи. В плей-офф его статистика составляла 21,3 очка, 4,4 подбора и 7,0 передачи.



Летом 2017 года Ирвинг покинул «Кливленд Кавальерс» из-за желания стать лидером одного из коллективов НБА и выйти из тени Леброна Джеймса. После ухода из «Бостон Селтикс» Ирвинг заявил, что он не сумел стать лидером команды.