Чэндлер — о 25-матчевой дисквалификации: я был убит горем

Форвард «Бруклин Нетс» Уилсон Чэндлер прокомментировал свою 25-матчевую дисквалификацию за использование запрещённых препаратов.



«Я был просто убит горем. Это ужасно. Я пережил несколько ужасных дней. До сих пор чувствую себя ужасно из-за этого», — приводит слова Уилсона Чэндлера News York Dayly News.



Чэндлер получил дисквалификацию в конце августа 2019 года. Он будет вынужден пропустить первые 25 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.



Чэндлер подписал контракт с «Бруклин Нетс» в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне Чэндлер выступал в составе «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В общей сложности на его счету был 51 матч регулярного чемпионата в прошлом сезоне.