Ибака: был огорчён уходом Леонарда, но рад за него

Тяжелый форвард «Торонто Рэпторс» Серж Ибака признался, что огорчён из-за ухода Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Клипперс», однако рад за него.



«После того как он всё решил, мы поговорили по телефону. Я сказал ему, что огорчён, что он уходит. Это расстроило меня как друга, но я был рад за него», — приводит слова Сержа Ибаки TSN.



В сезоне НБА-2018/19 Леонард стал чемпионом с «Торонто Рэпторс» — канадская команда впервые взяла титул, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. Леонарда признали самым ценным игроком финала. В июле он объявил о переходе в «Клипперс». Леонард решил уйти от «Торонто Рэпторс» всего через один сезон, представители клуба не смогли убедить его остаться.