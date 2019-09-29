Дэвис заявил о готовности выступить за сборную США на Олимпиаде-2020

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что хочет принять участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Ранее Дэвис отказался от участия в чемпионате мира — 2019 в Китае. Дэвис добровольно отказался от поездки в Китай, чтобы подготовиться к следующему сезону НБА.



«Эй, Поп, я готов!» — сказал Энтони Дэвис в интервью с Рэйчел Николс, обращаясь к главному тренеру сборной США Грегу Поповичу.



Дэвис стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лос-Анджелес Лейкерс» получил Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019.