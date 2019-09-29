Банки: хочу, чтобы «Локомотив-Кубань» считали фаворитом Еврокубка

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Еврокубка с литовским «Ритасом», который краснодарцы проведут 1 октября.

"«Ритас» — очень хороший коллектив, сплочённая команда, которая сумела сохранить главного тренера и костяк из местных игроков с прошлого сезона. Мы знаем, как хорошо играет соперник, особенно дома. Отличный старт в чемпионате Литвы — яркое подтверждение их уровня.

«Ритас» уверенно выиграл три первых матча, играют результативно, в команде хороший баланс в ротации молодёжи и опытных игроков. Я думаю, что у нас одна из самых сильных групп в Еврокубке. Мы хотим, чтобы с нами считались как с одними из фаворитов Еврокубка, поэтому нужно с первых игр показывать огромное желание, спортивную агрессию, быть сфокусированными и играть в свой баскетбол. Команда полна решимости доказать, что мы готовы к старту сезона", — приводит слова специалиста официальный сайт «железнодорожников».