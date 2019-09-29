Джордан — лучший игрок в истории НБА по версии читателей «Чемпионата»

Шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный MVP НБА Майкл Джордан признан лучшим игроком в истории НБА по версии читателей «Чемпионата». Соответствующий опрос проходил на сервисе Playbuzz.

За легендарного баскетболиста проголосовали 1400 респондентов. Второе место у пятикратного чемпиона НБА, экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, за которого проголосовал 491 опрошенный. Тройку лучших замкнул форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который в прошлом завоёвывал три чемпионских титула. За него проголосовал 471 респондент. Четвёртое место у Шакила О'Нила, а пятёрку лучших замкнул Мэджик Джонсон.

Вне топ-10 остались Хаким Оладжьювон, Кевин Дюрант, Билл Расселл, Дэвид Робинсон и Оскар Робертсон.