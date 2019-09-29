Аргентинский форвард Луис Скола подписал контракт с «Миланом», сообщает официальный сайт итальянского клуба. 39-летний баскетболист рассматривал возможность продолжения карьеры в мадридском «Реале», а также чемпионате Китая, но в конечном счёте остановил свой выбор на Италии.

Минувшие два сезона Луис выступал в Китайской баскетбольной ассоциации, а до этого на протяжении многих лет в ряде клубов НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 743 матчах, набирая в них 12,0 очка и собирая 6,7 подбора в среднем.

На минувшем чемпионате мира Скола был одним из лучших. В среднем за матч он набирал 17,9 очка и собирал 8,1 подбора. Усилия Луиса помогли сборной Аргентине пробиться в финал мирового первенства.