Леонард намерен сыграть за сборную США на Олимпийских играх

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о желании помочь национальной сборной США на Олимпийских играх в Токио.
«На данный момент я испытываю желание сыграть за сборную США. Но на сегодняшний день моя задача заключается в том, чтобы вывести „Лос-Анджелес Клипперс“ в финал НБА», — приводит слова Леонарда на своей странице в «Твиттере» обозреватель Томер Азарли.
На минувшем чемпионате мира, который прошёл в Китае с 31 августа по 15 сентября, сборная США, выступая в не оптимальном составе, заняла седьмое место, что стало худшим результатом в истории «звёздно-полосатых». После этого о желании сыграть за сборную на Олимпиаде заявило множество звёзд НБА, в том числе, Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин, Дэмьен Лиллрад, Энтони Дэвис, Джеймс Харден и другие.
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