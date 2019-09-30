Ухов: крепким словечкам Куфоса научил ещё Мозгов

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов рассказал, как в команде проходит адаптация Косты Куфоса и Рона Бейкера, пришедших в коллектив в минувшее межсезонье. По словам Ухова, новички уже приступили к изучению русского языка.

«Коста Куфос уже знает несколько слов: «привет», «спасибо», «пока», «как дела». Базовый набор какой-то знает. Бейкер тоже осваивает наш язык, здоровается постоянно.

Матом пока не ругаются. Хотя Куфос несколько раз говорил, что знает парочку крепких словечек. Коста был под влиянием Тимофея. От него слышал. Да и так все остальные по одному слову могут, наверное, сказать. Стесняются», — приводит слова Ухова News.ru.

Куфос и Мозгов вместе выступали за клуб НБА «Денвер Наггетс» в начале десятилетия.

В первом матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде уступил «Енисею» со счётом 71:80.