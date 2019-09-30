Ватутин: я вырос в советское время, поэтому за разумное потребление

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал об отношении к материальным благам. Ватутина спросили, выступает ли он за разумное потребление.
«Да, это с детства. Я вырос в советское время, мы жили хорошо, но без излишеств. Отец имел возможность два-три раза в год выезжать за границу, поэтому у меня были модные красивые вещи и даже джинсы. В середине 1980-х это было очень круто. Бережное отношение к вещам осталось с тех пор», — цитирует Ватутина «Коммерсантъ».
Ватутин добавил, что любит постоянно носить одни и те же вещи.
«В последнее время почти ничего не покупаю. Очень привыкаю к вещам. Для меня проще много лет носить одну вещь, чем постоянно покупать новое, а старое отдавать. Купил и тут же надел — это не про меня», — сказал он.
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