Уэстбрук готов заканчивать матчи с нулём очков, лишь бы «Хьюстон» побеждал

Новичок «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук заявил о готовности поставить командные интересы выше личных в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мне не нужен мяч, чтобы влиять на игру. Мне не нужно набирать очки, не нужно ничего такого. Я могу защищаться, могу подбирать, могу отдать передачу, могу проявить лидерские качества. Наша главная цель – побеждать.
Я могу завершить матч с нулём в графе очков, но если мы выиграем, то это будет лучше всего. Это единственное, что меня интересует. Так было всегда. Когда мы будем играть вместе с Харденом, не так важно, у кого будет мяч, а у кого нет.
Мне не надо доказывать, что я могу набрать 30 очков. Я уже делал это. Мне не надо доказывать ничего про 10 передач и 10 подборов. Моя задача – выиграть чемпионат. Я готов на всё ради этого», — цитирует Уэстбрука ESPN.
В 2017 году Уэстбрук, выступавший тогда за «Оклахома-Сити Тандер», был признан самым ценным игроком регулярного сезона.
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