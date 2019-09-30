Понкрашов: «Зелена Гура» стала сильнее в сравнении с прошлым годом
Защитник «Зенита» Антон Понкрашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».
«По последней игре с «Химками» стало понятно, что команда стала сильнее в сравнении с прошлым годом. «Зелена Гура» играла дисциплинированно и боролась практически весь матч. К тому же для них эта игра станет первой домашней. В каких-то моментах соперник играет в баскетбол, который схож с нашим. Это будет важный для нас матч, потому что всегда приятно начинать сезон с победы, но понимаем, что это старт, наверное, тяжелейшего сезона в истории «Зенита». Осознаём ответственность и готовы к старту», — приводит слова Антона Понкрашова официальный сайт санкт-петербургской команды.
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