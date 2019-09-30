Уэстбрук пропустит предсезонный матч с «Шанхаем»
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук не примет участия в предсезонном матче с китайским клубом «Шанхай», сообщает ESPN. Уэстбрук весной перенёс операцию на колене и недавно получил разрешение врачей на тренировки, так что команда приняла решение поберечь баскетболиста. Предполагается, что Уэстбрук будет полностью готов к началу сезона в НБА.
Напомним, о переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон Рокетс» объявил 17 июля. В обмен на него в «Оклахома-Сити Тандер» отправился разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.
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