Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Итудис: матч с «Пармой» — часть подготовки прямо в ходе сезона

Итудис: матч с «Пармой» — часть подготовки прямо в ходе сезона
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю команду с первой победой. «Парма» — талантливая и конкурентоспособная команда, и я должен поздравить наших соперников: они играли не в полном составе, но приехали сюда бороться. Григорьев и Юшкевичюс были «горячи» в созидании, они набрали почти 40 очков на двоих. Мы выиграли борьбу на щитах, доминировали в этом компоненте — 42-25, причем сделали 17 подборов в нападении. В первой половине плохо бросали, но когда мячи стали залетать в кольцо, мы ушли вперёд на 11 очков и больше. У нас новая команда. При этом игроки были собранны до конца. Нам надо использовать этот матч как часть подготовки прямо в ходе сезона», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент