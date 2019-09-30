Итудис: матч с «Пармой» — часть подготовки прямо в ходе сезона

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Поздравляю команду с первой победой. «Парма» — талантливая и конкурентоспособная команда, и я должен поздравить наших соперников: они играли не в полном составе, но приехали сюда бороться. Григорьев и Юшкевичюс были «горячи» в созидании, они набрали почти 40 очков на двоих. Мы выиграли борьбу на щитах, доминировали в этом компоненте — 42-25, причем сделали 17 подборов в нападении. В первой половине плохо бросали, но когда мячи стали залетать в кольцо, мы ушли вперёд на 11 очков и больше. У нас новая команда. При этом игроки были собранны до конца. Нам надо использовать этот матч как часть подготовки прямо в ходе сезона», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.