Главный тренер «Пармы» — о поражении от ЦСКА: держали темп 33 минуты
Главный тренер пермской «Пармы» Казис Максвитис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Мы хорошо держались, контролировали игру, поддерживали свой темп на протяжении 33 минут. В первой половине могли даже создать разницу побольше, если бы ЦСКА не сделал 16 подборов на нашем щите. Это убивало нас, и хозяева выиграли первую половину за счёт этого. В конце, наверное, не хватило сил. Мы играли без двух травмированных разыгрывающих, это отнимало ещё больше сил и в первой половине, и в конце», — приводит слова Казиса Максвитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 89:74 (20:23, 21:16, 19:20, 29:15).
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