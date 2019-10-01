Крис Пол: хочу играть, когда буду в состоянии

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол подчеркнул, что он хочет стабильно попадать в состав в предстоящем сезоне НБА.



«Обсудим с руководством распределение нагрузок. Но я хочу играть, когда буду в состоянии. Нет ничего, что сравнится с баскетболом», — цитирует Пола The Athletic.



Крис Пол был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» из «Хьюстон Рокетс» на Расселла Уэстбрука. Кроме того, «Оклахома» получит право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.



В минувшем сезоне Пол в составе «Рокетс» набирал по 15,6 очка, совершал по 4,6 подбора и отдавал по 8,2 передачи за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 17 очков, 6,4 подбора и 5,5 передачи за 36 минут в плей-офф.