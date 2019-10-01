Воронцевич объяснил, почему ЦСКА долго не мог выйти вперёд в матче с «Пармой»

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал победу клуба в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». На протяжении большей части первой половины встречи «армейцы» уступали в счёте сопернику, но всё же победили со счётом 89:74.
Воронцевича спросили, почему ЦСКА догонял «Парму» всю первую половину игры.
«Сейчас в чемпионате слабых команд нет. Нет таких оппонентов, которым сразу 40 очков привозишь, и всё. Честное слово, ребята серьёзные. Видно, что у них очень сбалансированный состав, комбинации здоровские. Ребята играют и упираются не меньше нашего.
Конечно, где-то мы совершали ошибки, где-то не попали. Если я не ошибаюсь, в первой половине реализация дальних бросков была 16%. Забей мы с лучшим процентом, может быть, и отрыв у нас был бы хороший. Но потом мы догоняли, и в дальнейшем от нашей защиты уже уверенность в нападении появилась», — цитирует Воронцевича «Матч ТВ».
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