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Харден показал новый приём, но не забил трёхочковый

Харден показал новый приём, но не забил трёхочковый
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден продемонстрировал новый баскетбольный приём в матче с китайской командой «Шанхай Шаркс», который состоялся в рамках предсезонной подготовки. «Хьюстон» одержал победу со счётом 140:71, а Харден оформил трипл-дабл, хотя провёл на паркете всего 22 минуты.

За отведённое ему время Харден успел показать новый приём, о котором не раз рассказывал во время межсезонья. Баскетболист попытался реализовать трёхочковый бросок, оторвав правую ногу от паркета, но потерпел неудачу. Видео броска Хардена опубликовали в «твиттере» Bleacher Report.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Хьюстон» проведёт с «Лос-Анджелес Клипперс» 3 октября.

«Хьюстон» разгромил китайский клуб с разницей в 69 очков
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