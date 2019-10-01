Харден показал новый приём, но не забил трёхочковый
Лидер клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден продемонстрировал новый баскетбольный приём в матче с китайской командой «Шанхай Шаркс», который состоялся в рамках предсезонной подготовки. «Хьюстон» одержал победу со счётом 140:71, а Харден оформил трипл-дабл, хотя провёл на паркете всего 22 минуты.
За отведённое ему время Харден успел показать новый приём, о котором не раз рассказывал во время межсезонья. Баскетболист попытался реализовать трёхочковый бросок, оторвав правую ногу от паркета, но потерпел неудачу. Видео броска Хардена опубликовали в «твиттере» Bleacher Report.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Хьюстон» проведёт с «Лос-Анджелес Клипперс» 3 октября.
«Хьюстон» разгромил китайский клуб с разницей в 69 очков
- 1 октября 2019
-
12:30
-
11:18
-
10:48
-
09:53
-
00:39
-
00:13
- 30 сентября 2019
-
22:56
-
21:30
-
20:43
-
19:15
-
18:23
-
17:33
-
16:49
-
15:31
-
14:42
-
13:07
-
11:23
-
10:30
-
09:26
-
01:05
- 29 сентября 2019
-
23:12
-
22:50
-
21:30
-
20:33
-
19:49
-
18:59
-
17:59
-
16:50
-
16:04
-
14:15
-
12:40
-
11:07
-
00:55
- 28 сентября 2019
-
23:44
-
23:01
Партнерский контент