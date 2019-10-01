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В «Клипперс» не исключили, что Леонард пропустит все предсезонные матчи

В «Клипперс» не исключили, что Леонард пропустит все предсезонные матчи
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс сказал, что новичок команды Кавай Леонард будет не так много времени проводить на паркете в предсезонных матчах. По его словам, не исключено даже, что Леонард вообще не сыграет в этих встречах. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Томер Азарли.

«Док Риверс попросил не рассчитывать, что Кавай Леонард слишком часто будет играть в предсезонных матчах, если вообще будет. Он намекнул, что это будет напоминать подготовку квотербеков в предсезонных матчах НФЛ», — написал журналист в своём «твиттере».

Леонард присоединился к «Клипперс» в это межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Торонто Рэпторс», с которыми стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финала.

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