В «Клипперс» не исключили, что Леонард пропустит все предсезонные матчи

Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс сказал, что новичок команды Кавай Леонард будет не так много времени проводить на паркете в предсезонных матчах. По его словам, не исключено даже, что Леонард вообще не сыграет в этих встречах. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Томер Азарли.

«Док Риверс попросил не рассчитывать, что Кавай Леонард слишком часто будет играть в предсезонных матчах, если вообще будет. Он намекнул, что это будет напоминать подготовку квотербеков в предсезонных матчах НФЛ», — написал журналист в своём «твиттере».

Леонард присоединился к «Клипперс» в это межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Торонто Рэпторс», с которыми стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финала.

