Джеймс — об эффектном слэм-данке: когда не в духе, забиваю сверху

Новичок баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал слэм-данк, который ему удался в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Во встрече, состоявшейся вчера, 30 сентября, «армейцы» одержали победу со счётом 89:74, хотя в первых двух четвертях большую часть времени отставали в счёте.
«Обычно я забиваю сверху, когда расстроен. Сегодня я был не в духе, поэтому забил сверху. У нас новая команда, и мы продолжаем сыгрываться. Учимся понимать друг друга.
Ещё в команде небольшие травмы, совсем незначительные. Не все готовы на сто процентов. Мы справляемся с этим и с тем, что команда новая. Трудности будут только нарастать. Но пока мы держимся вместе и продолжаем строить команду, всё будет хорошо», — цитирует Джеймса пресс-служба клуба.
Видео слэм-данка Джеймса опубликовали в официальном «твиттере» ЦСКА.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
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