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Новичок «Клипперс» Джордж в детстве болел за «Лейкерс»

Новичок «Клипперс» Джордж в детстве болел за «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что в детстве поддерживал не только свою нынешнюю команду, но и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В детстве болел и за «Лейкерс», и за «Клипперс». Мне очень нравился Коби Брайант, я был его большим поклонником. Я любил «Лейкерс», кто тогда вообще не любил «Лейкерс»?

При этом «андердог» внутри меня поддерживал «Клипперс», весёлую и молодую команду, за которой было интересно наблюдать. А ещё они нравились некоторым членам моей семьи. Этим и объясняется моя любовь к ним», — приводит слова Джорджа ESPN.

29-летний Джордж, выбранный на драфте НБА 2010 года под 10-м номером «Индианой Пэйсерс», выступал за команду до 2017 года. После этого он провёл два сезона в «Оклахома-Сити Тандер», а в это межсезонье перешёл в «Клипперс».

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