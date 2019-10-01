На пост главного тренера женской сборной России претендуют пять-шесть кандидатов
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что руководство организации составило шорт-лист кандидатов на должность главного тренера женской сборной России. В шорт-лист вошли пять – шесть человек. Сборная осталась без тренера после того, как команду покинул Олаф Ланге. При нём сборная России не сумела пробиться на олимпийский турнир. Ланге возглавлял национальную команду с 2017 года.
В августе 2019 года Кириленко сообщил, что в шорт-лист войдут Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалёв.
«Эти три тренера будут точно рассматриваться на тренерском совете, но и ещё два-три тоже», — цитирует Кириленко ТАСС.
Тренерский совет будет проходить 7 октября, 8 октября состоится заседание исполкома РФБ.
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