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Евролига представила новый промо-ролик в стиле героев комиксов

Евролига представила новый промо-ролик в стиле героев комиксов
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги представила новый рекламный ролик, приуроченный к старту очередного сезона. В этом году в качестве тематики были выбраны комиксы. Поэтому сам ролик называется The HeroLeague (Лига героев).
Супергероями стали звёзды Евролиги. По задумке авторов ролика, отобранная группа звёзд будет противостоять кризису, угрожающему Земле.

Было решено создать целую серию роликов, в которых раскрывается, как герои ведут борьбу за спасение планеты. Первый ролик является первой главой из серии видео-комиксов. Новые ролики будут опубликованы позднее.

Действующим чемпионом Евролиги является московский ЦСКА. В минувшем сезоне в финале «армейцы» нанесли поражение «Анадолу Эфес».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Евролиги.

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