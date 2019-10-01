Банки: провалили 2-ю четверть, позволив сопернику набрать 40 очков за 10 минут

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал результат стартового матча команды в Еврокубке. В первом туре краснодарцы на выезде уступили «Ритасу» со счётом 86:92. Только во второй четверти «Ритас» набрал 40 очков.
«Поздравляю «Ритас» с победой, они сыграли сегодня очень неплохо. С нашей стороны присутствует большое сожаление, что после вдохновляющего начала мы полностью провалили вторую четверть, которая во многом предопределила результат матча.
Это наша первая игра в сезоне, и мы столкнулись с серьёзными трудностями во второй четверти, позволив сопернику набрать 40 очков за десять минут. Просто непозволительная роскошь в таком матче. Выдали ужасный отрезок, где слабо сыграли в атаке, полностью отсутствовала комбинационная игра.
После большого перерыва увидели другую игру, в концовке встречи сумели сократить разницу в счёте до одного владения, но не смогли воспользоваться своими возможностями и вырвать победу», — цитирует Банки пресс-служба «Локомотива».
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