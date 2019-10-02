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Снуп Дог назвал «Клипперс» приёмным братом «Лейкерс»

Снуп Дог назвал «Клипперс» приёмным братом «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Известный рэпер Снуп Дог негативно отозвался о «Лос-Анджелес Клипперс». Снуп Дог заявил, что «Клипперс» никогда не обойдёт по популярности «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сможет ли «Клипперс» стать главной командой Лос-Анджелеса? Нет, никогда. Даже если они выиграют два чемпионата подряд, «Лейкерс» останется главной командой.

Это как приёмный брат, который никому не нужен.

В первую очередь им нужно обзавестись домом, они играют в нашем. Они видят все баннеры о «Лейкерс», при этом нет ничего о них», — цитирует Снуп Дога HotNewHipHop.

Перед началом нового сезона «Клипперс» сделали ряд громких приобретений. Например, в клуб из Лос-Анджелеса перешёл Кавай Леонард, ставший чемпионом в составе «Торонто Рэпторс».

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