Снуп Дог назвал «Клипперс» приёмным братом «Лейкерс»
Известный рэпер Снуп Дог негативно отозвался о «Лос-Анджелес Клипперс». Снуп Дог заявил, что «Клипперс» никогда не обойдёт по популярности «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Сможет ли «Клипперс» стать главной командой Лос-Анджелеса? Нет, никогда. Даже если они выиграют два чемпионата подряд, «Лейкерс» останется главной командой.
Это как приёмный брат, который никому не нужен.
В первую очередь им нужно обзавестись домом, они играют в нашем. Они видят все баннеры о «Лейкерс», при этом нет ничего о них», — цитирует Снуп Дога HotNewHipHop.
Перед началом нового сезона «Клипперс» сделали ряд громких приобретений. Например, в клуб из Лос-Анджелеса перешёл Кавай Леонард, ставший чемпионом в составе «Торонто Рэпторс».
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