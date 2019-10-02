Кириленко: РФБ не будет подавать заявку на проведение олимпийской квалификации

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что организация, вероятнее всего, не будет подавать заявку на проведение олимпийской квалификации и сосредоточена на подготовке заявки женского ЧМ-2022.
«РФБ не планирует подавать заявку на проведение олимпийской квалификации. Во-первых, находимся в процессе подачи заявки на женский ЧМ-2022. Во-вторых, пока не можем позволить себе такие расходы. Конечно, если вдруг найдётся спонсор или партнёр, который скажет, что готов взять на себя расходы на квалификационный турнир в нашей стране, мы не откажемся. Но на данный момент РФБ не готова.
Конечно, будем стараться убедить центральное бюро ФИБА, что уже пора провести первый в истории ЧМ по баскетболу в России. Но всегда есть некий изначальный паритет в выборе страны-хозяйки, поэтому предстоит колоссальное количество работы, чтобы собрать гарантии организации ЧМ на высоком уровне», – цитируют Кириленко «Известия».
На проведение женского чемпионата мира — 2022 претендует Екатеринбург.
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