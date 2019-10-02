Брата звезды НБА арестовали за насилие над женщиной

37-летний Страхинья Йокич, старший брат центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» Николы Йокича, арестован по обвинению в применении насилия над женщиной, сообщает The Denver Post.
Страхинья Йокич в четверг ночью выпивал, находясь в своей квартире в Денвере с женщиной. В какой-то момент женщина попыталась покинуть квартиру, однако Йокич схватил её и не позволил ей уйти. Инцидент случился в минувший четверг.
Женщина вышла на балкон, чтобы позвать о помощи, однако Йокич схватил её и начал душить. Он говорил, что будет душить её до тех пор, «пока она не уснёт».
Женщина попыталась вызвать полицию, но Йокич отобрал у неё телефон. Однако она добралась до компьютера и отправила сообщение знакомому, который и вызвал полицию.
Страхинья и Неманья Йокичи, старшие братья Николы, часто посещают матчи «Денвера». Однажды охране пришлось увести Страхинью с трибуны из-за его агрессивного поведения по отношению к арбитру.
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