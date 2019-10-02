Олимпийский чемпион—1972: люди плакали, когда смотрели «Движение вверх»

Алжан Жармухамедов, ставший олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по баскетболу на Играх 1972 года в Мюнхене, поделился мнением о фильме «Движение вверх», посвящённом победе советских баскетболистов.
«Авторам картины удалось здорово передать драматизм решающего матча. Меня приглашали на коллективные просмотры в различные детско-юношеские секции, и всякий раз наблюдал, как зрители вскакивали с мест и бурно реагировали в ключевые моменты встречи. Они словно переносились на трибуны и становились непосредственными участниками событий. Это большое достижение съёмочной группы.
В той школе, где работаю детским тренером, ко мне приходили ребята из 10-го и 11-го классов и просили взять их к себе. Я им говорю: «Надо было раньше, чему я вас сейчас научу?» А они в ответ: «Мы сходили на «Движение вверх» и хотим хоть немного научиться играть в баскетбол». Это говорит о том, что картина разбудила патриотические чувства. Видел даже людей, которые смотрели фильм и плакали», — цитирует Жармухамедова газета «Культура».
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