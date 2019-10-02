Пиппен отказал «Клипперс» в статусе фаворита сезона, несмотря на приход Леонарда

Легендарный баскетболист Скотти Пиппен, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», не считает «Лос-Анджелес Клипперс» фаворитом предстоящего сезона. В межсезонье «Клипперс» усилились Полом Джорджем и Каваем Леонардом, который в минувшем сезоне в составе «Торонто Рэпторс» завоевал титул и был признан самым ценным игроком финала.

«Какой результат можно будет назвать успешным для «Клипперс»? Сейчас у многих есть шанс. Они заполучили MVP финала, что должно повысить их уверенность, заполучили Пола Джорджа, у них есть лучший шестой игрок. И всё же я думаю, что выход в финал Запада станет для них успехом.

Вспомните, какие там ещё есть команды. «Лейкерс» сильны, у них тоже есть своя суперзвезда в лице Леброна Джеймса. А ещё «Хьюстон». Считаю, эти две команды встанут у «Клипперс» на пути. Если они не сильнее этих двух команд, то не готовы выиграть чемпионат. Но важно побывать на этом уровне и прочувствовать всё это. Думаю, им потребуется два года, их состав позволяет бороться за титул», — приводит слова Пиппена Fadeaway World.