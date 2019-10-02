Олимпийский чемпион рассказал, как пережил землетрясение в 1966 году

Алжан Жармухамедов, ставший олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по баскетболу на Играх 1972 года в Мюнхене, рассказал о переживаниях во время землетрясения в Ташкенте в 1966 году.
«От землетрясения не спрячешься. Я жил в общежитии в здании из кирпича, построенном ещё в царские времена. Проснулся от бешеной тряски. Подскочил к окну, вижу всполохи, гул стоит неимоверный, земля поднимается. Первая мысль: бомбят!
Потом стали рваться провода, искры полетели во все стороны. Выбежали на улицу кто в чём и увидели жуткое зрелище, когда здания ходят ходуном. С другой стороны, они же были ещё дореволюционной постройки, непрочные.
Землетрясение прекратилось, мы вернулись в общежитие, а там полная разруха. Штукатурка осыпалась на кровати, печки, которые стояли в комнатах, валяются. Идёшь по улице, а там у домов стены отвалились и вся обстановка квартир видна как на ладони. Жуткое зрелище.
Потом город расчищали, танками сносили разрушенные здания, а мы, спортсмены-комсомольцы, патрулировали территорию, чтобы не было мародерства. По иронии судьбы, в тот день ко мне мама должна была приехать из посёлка. Но ей пришлось вернуться назад, железная дорога в некоторых местах тоже пострадала», — цитирует Жармухамедова газета «Культура».
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