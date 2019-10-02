Новичок «Майами» пришёл на тренировку в 3:30

Новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Джимми Батлер, который в это межсезонье пополнил состав команды из «Филадельфии Сиксерс», ответственно отнёсся к первой тренировке в составе нового коллектива. Начало занятий было запланировано на 10:00 по местному времени, а Батлер появился в зале в 3:30, сообщается в «твиттере» Complex Sports.

“Майами" трижды становился чемпионом НБА: в 2006, 2012 и 2013 годах. В первом случае самым ценным игроком финала был признан Дуэйн Уэйд, а в двух других — Леброн Джеймс.

В сезоне-2018/19 «Майами» не смог выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате клуб одержал 39 побед и потерпел 43 поражения.

Первый матч в рамках предсезонной подготовки «Хит» сыграет 8 октября, когда соперником клуба станет «Сан-Антонио Спёрс».