Жармухамедов: в сборной СССР не было конфликтов на национальной почве

Алжан Жармухамедов, ставший олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по баскетболу на Играх 1972 года в Мюнхене, подчеркнул, что ему не приходилось сталкиваться с конфликтами на национальной почве, хотя в команде играли русские, украинцы, белорусы, грузины, литовцы.
«В то время даже вопроса такого не стояло. Мы были единым коллективом. Конфликты на национальной почве появились гораздо позднее и во многом имели искусственное происхождение.
Насколько мне известно, такие трения стали возникать у более молодого поколения. В частности, в сборной Гомельского, накануне Олимпиады-88. Вообще, проблемы начались с приходом к власти Горбачёва, когда он начал перестройку, а уездные царьки в союзных республиках стали тянуть одеяло на себя.
Кстати, когда сейчас приезжаю в Узбекистан и общаюсь с людьми старшего и среднего поколений, то часто слышу в их голосе ностальгию по прежним временам, когда мы жили дружно и нас не разделяли надуманные границы», — цитирует Жармухамедова газета «Культура».
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