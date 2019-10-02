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Прифтис: «Брешия» показывает впечатляющий результат

Прифтис: «Брешия» показывает впечатляющий результат
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча с итальянской «Брешией» в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

«Это первая игра в сезоне, и мы с нетерпением ждём её. «Брешия» уже сыграла два официальных матча в национальном чемпионате и показывает впечатляющий результат. В последней игре они обыграли «Олимпию Милан» на их же территории. Это, безусловно, сильная команда с опытными итальянскими игроками и умелыми иностранцами. Чтобы конкурировать с ними, нам нужно построить прочную оборонительную базу, сфокусировавшись на передвижении мяча и подборах в защите.

То, как мы будем читать игру и выбирать тактику в нападении, станет важнейшим моментом в игре. Мы ожидаем сложную игру», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.

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