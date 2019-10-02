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Смит: «Брешия» — опасная команда

Смит: «Брешия» — опасная команда
Баскетбол / Еврокубок 0

Защитник казанского УНИКСа Джамар Смит поделился ожиданиями от предстоящей встречи с итальянской «Брешией» в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

«Я надеюсь, что каждый игрок команды будет вносить свой вклад в каждую минуту игры. Внесут всё, на что способны. «Брешия» — опасная команда, они только что обыграли Милан. Они на вершине турнирной таблицы национального чемпионата и чрезвычайно уверены в себе. Но мы уже проходили через такое. Нам нужно просто играть, быть уравновешенными и контролировать ход игры», — приводит слова Джамара Смита официальный сайт казанской команды.

Матч первого тура группового этапа Еврокубка между УНИКСом и «Брешией» состоится 2 октября. Начало — в 21:00 мск.

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