УГМК подписал контракт со звездой женской НБА Элли Куигли
Американская баскетболистка Элли Куигли подписала контракт с екатеринбургским УГМК, сообщает официальный сайт команды.
По ходу минувшего европейского сезона в составе итальянского клуба «Фамила Скио» Элли Куигли проводила на паркете в среднем 29 минут, набирая 15,7 очка, отдавая 3,6 передачи и совершая 3,3 подбора.
В текущем сезоне WNBA звезда «Чикаго Скай» провела 36 игр, набирая в среднем за игру 28,5 очка, совершая 3 подбора и отдавая 2,6 передачи.
Куигли побеждала во всех европейских чемпионатах, в которых она выступала, записав на свой счёт титулы в национальных чемпионатах Италии, Турции, Венгрии, Польши, Словакии. В WNBA Куигли трижды становилась участницей Матча звёзд — в 2017, 2018 и 2019 годах.
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