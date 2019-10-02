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Йеребко: к Евролиге «Химки» готовы

Йеребко: к Евролиге «Химки» готовы
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Химок» Юнас Йеребко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби», который состоится на «Арене Мытищи» в четверг, 3 октября. Начало — в 20:00 мск.

«Мы должны показать свою готовность. У нас была долгая «предсезонка», по ходу которой были и хорошие матчи, и плохие, но к Евролиге мы готовы. Главное придерживаться игрового плана и показать хорошую игру против «Маккаби», команды, в которой есть такие добротные игроки, как Нэйт Уолтерс, Омри Касспи, вернувшийся домой, а также Тарик Блэк и Куинси Эйси. Против их «больших» будет непросто, и нас ждет тяжелый матч, однако у нас есть план, и мы намерены его придерживаться», — цитирует Йеребко официальный сайт подмосковной команды.

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