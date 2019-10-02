Йеребко: к Евролиге «Химки» готовы
Форвард «Химок» Юнас Йеребко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби», который состоится на «Арене Мытищи» в четверг, 3 октября. Начало — в 20:00 мск.
«Мы должны показать свою готовность. У нас была долгая «предсезонка», по ходу которой были и хорошие матчи, и плохие, но к Евролиге мы готовы. Главное придерживаться игрового плана и показать хорошую игру против «Маккаби», команды, в которой есть такие добротные игроки, как Нэйт Уолтерс, Омри Касспи, вернувшийся домой, а также Тарик Блэк и Куинси Эйси. Против их «больших» будет непросто, и нас ждет тяжелый матч, однако у нас есть план, и мы намерены его придерживаться», — цитирует Йеребко официальный сайт подмосковной команды.
- 2 октября 2019
-
21:29
-
21:00
-
19:20
-
19:20
-
17:43
-
16:35
-
16:16
-
15:15
-
14:05
-
12:55
-
11:45
-
10:40
-
09:39
-
08:17
-
01:05
-
00:10
- 1 октября 2019
-
23:23
-
22:29
-
21:28
-
20:03
-
18:19
-
17:48
-
16:12
-
14:51
-
13:40
-
12:30
-
11:18
-
10:48
-
09:53
-
00:39
-
00:13
- 30 сентября 2019
-
22:56
-
21:30
-
20:43
-
19:15
Партнерский контент