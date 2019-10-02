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Голливудский режиссёр потратил $ 319 тыс. на вещи покойного тренера «Никс»

Голливудский режиссёр потратил $ 319 тыс. на вещи покойного тренера «Никс»
Баскетбол / НБА 0

Известный режиссёр и болельщик «Нью-Йорк Никс» двукратный обладатель премии «Оскар» Спайк Ли приобрёл на аукционе 13 предметов из поместья покойного тренера «Нью-Йорка» Реда Хольцмана, включая оригинальную сетку с седьмого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации между «Нью-Йорком» и «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает The Score.

Ли присутствовал на той игре в возрасте 13 лет. Сетка той игры обошлась режиссёру в $ 69 тыс. Кроме того, Ли приобрёл трофей Хольцмана, который был вручён ему в том сезоне как лучшему тренеру года. За кубок Ли заплатил $ 31 тыс.

В общей сложности Спайк Ли потратил на аукционе $ 319 тыс. Примечательно, что с 1970 года «Нью-Йорк Никс» выиграл только один титул в Национальной баскетбольной ассоциации — в 1973 году.

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