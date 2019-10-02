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22 очка Смита не помогли УНИКСу избежать поражения от «Брешии» в Еврокубке

22 очка Смита не помогли УНИКСу избежать поражения от «Брешии» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС на выезде уступил «Брешии» в матче первого тура группового этапа Еврокубка. Казанцы с первой четверти не могли ничего поделать с оппонентами, на первый перерыв уйдя с очковым дефицитом «-12». После перерыва казанцам удалось выровнять игру, однако по итогам второй десятиминутки они также уступили — с разницей в два очка. К большому перерыву счёт на табло был 43:29 в пользу «Брешии».

Во второй половине игры УНИКСу удалось выступить на равных с «Брешией», но этого оказалось мало, чтобы устарнить очковый дефицит — «Брешия» одержала уверенную победу. Итоговый счёт встречи — 84:75 (22:10, 21:19, 18:21, 23:25) в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным игроком стал Деандре Лэнсдаун, набравший 21 очко. В составе казанцев отличился Джамар Смит, набравший 22 очка.

Еврокубок. Группа C. 1-й тур
02 октября 2019, среда. 21:30 МСК
Брешия
Брешия, Италия
Окончен
84 : 75
УНИКС
Казань, Россия
Брешия: Лансдаун - 21, Витали - 14, Кейн - 10, Абасс - 9, Лакуинтана - 9, Саккетти - 9, Мосс - 7, Дзерини - 3, Хортон - 2, Далько, Наони, Гварилья
УНИКС: Смит - 22, Макколум - 16, Морган - 12, Тайус - 10, Паульссон - 6, Колесников - 5, Лиходей - 2, Клименко - 2, Сергеев, Узинский, Манцарис, Кощеев
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