22 очка Смита не помогли УНИКСу избежать поражения от «Брешии» в Еврокубке

Казанский УНИКС на выезде уступил «Брешии» в матче первого тура группового этапа Еврокубка. Казанцы с первой четверти не могли ничего поделать с оппонентами, на первый перерыв уйдя с очковым дефицитом «-12». После перерыва казанцам удалось выровнять игру, однако по итогам второй десятиминутки они также уступили — с разницей в два очка. К большому перерыву счёт на табло был 43:29 в пользу «Брешии».
Во второй половине игры УНИКСу удалось выступить на равных с «Брешией», но этого оказалось мало, чтобы устарнить очковый дефицит — «Брешия» одержала уверенную победу. Итоговый счёт встречи — 84:75 (22:10, 21:19, 18:21, 23:25) в пользу хозяев.
В составе победителей самым результативным игроком стал Деандре Лэнсдаун, набравший 21 очко. В составе казанцев отличился Джамар Смит, набравший 22 очка.
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