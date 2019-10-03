Болл забросил девять трёхочковых подряд

21-летний разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл продемонстрировал навыки исполнения трёхочковых бросков. На тренировке «Нью-Орлеана» Болл реализовал девять трёхочковых бросков подряд. Видео опубликовано в «твиттере» NBA Retweet.

Посмотреть видеозапись можно в «Твиттере».

В первых двух сезонах в НБА Болл реализовал лишь 31,5% бросков из-за дуги.

Болл, выбранный на драфте НБА 2017 года под вторым номером, первые два сезона провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», а в это межсезонье перешёл в «Нью-Орлеан».

В сезоне-2018/19 «Нью-Орлеан» не смог выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате команда выиграла 33 матча и потерпела 49 поражений.

Первый матч нового сезона «Пеликанс» сыграют на выезде с «Торонто Рэпторс» 22 октября.