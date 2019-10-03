Ерёмин: четвертьфинал Евролиги — потолок для «Зенита»

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин оценил перспективы баскетбольного клуба «Зенит» в предстоящем сезоне Евролиги. По мнению Ерёмина, максимум, на что может рассчитывать клуб из Санкт-Петербурга, — выход в четвертьфинал.

«Все с надеждой ждут старта питерцев в Евролиге, потому что концовка прошлого сезона в их исполнении добавила оптимизма. С заменой тренера команда тогда заиграла более стабильно и интересно. Но, мне кажется, по составу, они теоретически уступают двум нашим командам (ЦСКА и «Химкам». — Прим. «Чемпионата»).

Но выстрелить «Зенит» здесь может. Они могут быть сюрпризом для многих соперников. Но я думаю, что потолком для «Зенита» будет попадание в восьмёрку сильнейших», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Первый матч в рамках турнира «Зенит» проведёт на выезде завтра, 4 октября, когда его соперником станет «Альба».