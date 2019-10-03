Курбанов налысо побрил одного из боссов ЦСКА
Форвард ЦСКА Никита Курбанов налысо побрил медиадиректора клуба Николая Цынкевича. В минувшем сезоне Цынкевич утверждал, что побреется налысо, если ЦСКА выиграет Евролигу.
В финальном матче минувшего сезона Евролиги ЦСКА выиграл у «Анадолу Эфес» со счётом 91:83. Цынкевич сдержал обещание. Видео, как Курбанов бреет Цынкевича, опубликовали в официальном YouTube-канале ЦСКА.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на YouTube.
В новом сезоне Евролиги ЦСКА первый матч проведёт на выезде завтра, 4 октября, когда соперником московского клуба станет «Валенсия».
В сезоне Единой лиги ВТБ «армейцы» уже провели две встречи. 28 сентября они неожиданно уступили «Енисею», а 30 сентября переиграли «Парму».
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